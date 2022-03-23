Країни ЄС не погодили енергетичне ембарго проти Росії: які держави проти

Країни ЄС не погодили енергетичне ембарго проти Росії: які держави проти

Німеччина заявила, що ЄС занадто залежить від російської нафти та газу.

Міністри закордонних справ країн Європейського Союзу не дійшли згоди щодо санкцій проти енергетичного сектора Росії. Німеччина заявила, що ЄС занадто залежить від російської нафти та газу, щоб приймати рішення про ембарго.

Про це пише Reuters.

Також читайте Нові жорсткі санкції проти Росії будуть запроваджені невдовзі - Кулеба

На зустрічі у понеділок міністри закордонних справ країн ЄС так і не дійшли порозуміння щодо санкцій проти енергетичного сектора РФ. Німеччина та Нідерланди заявили, що ЄС залежний від російської нафти і газу і не може наразі відключитися.

Ембарго обговорюватиметься у четвер, коли президент США Джо Байден перебуватиме в Брюсселі для переговорів із НАТО, ЄС та членами G7, включно з Японією.

РФ раніше попередила, що санкції ЄС щодо російської нафти можуть спонукати її закрити магістральний газопровід до Європи. У балансі ЄС російський газ займає 40%, а економіка Німеччини – одна з найбільш залежних від російських енергоносіїв. Німеччина також є найбільшим покупцем російської нафти в ЄС.

Раніше стало відомо, що індійська нафтогазова компанія Hindustan Petroleum Corp придбала 2 млн барелів російської нафти Urals після різкого здешевлення. Інші індійські компанії шукають поставок попри можливу критику.

Читайте також: