Кожна санкція проти РФ наближає нас до перемоги - Мінцифри

Кожна санкція проти РФ наближає нас до перемоги - Мінцифри

У РФ страждають від обмежень.

Світові лідери продовжують бити по економіці та ринку Росії.

Про це у Telegram повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

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“Кожна санкція проти РФ наближає нас до перемоги”, — зазначили в міністерстві.

У міністерстві перерахували санкції проти Росії за останню добу:

Google почав вивозити працівників із московського офісу

Японська електротехнічна корпорація NEC призупинила оформлення нових замовлень на свою продукцію і послуги в РФ

Oriflame зупиняє інвестиції у РФ та можливість покупки своєї продукції онлайн для незареєстрованих покупців

зупиняє інвестиції у РФ та можливість покупки своєї продукції онлайн для незареєстрованих покупців Французька нафтогазова компанія TotalEnergies оголосила про зупинення діяльності в Росії

ArcelorMittal SA, найбільший виробник сталі в Європі, вилучив російські товари зі свого ланцюга постачань

Японський виробник електроніки Sharp повідомив, що зупиняє відвантаження товару до Росії

Застосунок Netflix став недоступним росіянам у Google Play та App Store.

Раніше стало відомо, що міністри закордонних справ країн Європейського Союзу не дійшли згоди щодо санкцій проти енергетичного сектора Росії. Німеччина заявила, що ЄС занадто залежить від російської нафти та газу, щоб приймати рішення про ембарго.

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