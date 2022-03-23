Netflix видалив свій застосунок з App Store і Google Play в Росії

Netflix видалив свій застосунок з App Store і Google Play в Росії

Під час введення назви сервісу в пошуковому рядку в обох платформах застосунок не відображається, як раніше.

Американський стримінговий сервіс Netflix видалив свій застосунок з App Store і Google Play в Росії.

Про це пише видання “Комерсант”.

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Під час введення назви сервісу в пошуковому рядку в App Store та Google Play програма не відображається, як це було раніше.

Netflix раніше оголосив про зупинення діяльності в РФ. Окрім того, компанія зупинила роботу над російськими оригінальними проектами. Рішення було ухвалено через війну, розв’язану РФ в Україні.

Від 24 лютого з російського розділу App Store було видалено 6982 програми для iPhone та iPad, свідчать дані Sensor Tower.

Зокрема, свої програми видалили виробник напоїв Coca-Cola, бренд одягу H&M, а також спортивні асоціації NFL, NBA, WWE, канали Eurosport, розробники мобільних ігор також приєдналися, включаючи Zynga, Supercell, Take-Two (Rockstar Games) та багато інших.

Раніше стало відомо, що американська продуктова IT-компанія Netcracker йде з російського ринку. Компанія зупиняє в РФ продаж та інвестиції, а також закриває навчальні центри і припиняє найм людей.

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