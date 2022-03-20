Цифрова блокада: продуктова IT-компанія Netcracker йде з ринку РФ

Клієнтами Netcracker були десятки великих компаній в Росії.

Американська продуктова IT-компанія Netcracker йде з російського ринку.

Компанія зупиняє в РФ продаж та інвестиції, а також закриває навчальні центри і припиняє найм людей.

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Про це повідомив віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram.

"Робота з навчальними центрами для студентів — важлива частина процесу хайрінгу для компанії: людей вчили з нуля і брали на роботу. Тепер цих центрів у РФ не буде", - зазначив він.

Клієнтами Netcracker були десятки великих компаній в РФ.

Netcracker Technology розробляє та впроваджує унікальні IT-рішення для телеком операторів по всьому світу. Створює десятки інноваційних продуктів і є світовим лідером в сфері рішень BSS/OSS.

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