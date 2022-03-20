Цифровая блокада: продуктовая IT-компания Netcracker уходит с рынка РФ

Клиентами Netcracker являлись десятки крупных компаний в России.
Американская продуктовая IT-компания Netcracker уходит с российского рынка.
Компания останавливает в РФ продажи и инвестиции, а также закрывает учебные центры и прекращает найм людей.
Об этом сообщил вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram.
"Работа с учебными центрами для студентов – важная часть процесса хайринга для компании: людей учили с нуля и брали на работу. Теперь этих центров у РФ не будет", — отметил он.
Клиентами Netcracker являлись десятки крупных компаний в РФ.
Netcracker Technology разрабатывает и внедряет уникальные IT-решения для телевизионных операторов по всему миру. Создаёт десятки инновационных продуктов и является мировым лидером в сфере решений BSS/OSS.
Напомним, Epic Games пожертвует Украине прибыль с нового сезона игры Fortnite.
Читайте также: