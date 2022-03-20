Цифровая блокада: продуктовая IT-компания Netcracker уходит с рынка РФ

Клиентами Netcracker являлись десятки крупных компаний в России.

Американская продуктовая IT-компания Netcracker уходит с российского рынка.

Компания останавливает в РФ продажи и инвестиции, а также закрывает учебные центры и прекращает найм людей.

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Об этом сообщил вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram.

"Работа с учебными центрами для студентов – важная часть процесса хайринга для компании: людей учили с нуля и брали на работу. Теперь этих центров у РФ не будет", — отметил он.

Клиентами Netcracker являлись десятки крупных компаний в РФ.

Netcracker Technology разрабатывает и внедряет уникальные IT-решения для телевизионных операторов по всему миру. Создаёт десятки инновационных продуктов и является мировым лидером в сфере решений BSS/OSS.

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