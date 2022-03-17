PayPal полноценно заработала в Украине

Карточки украинских банков уже можно привязать к кошельку.

Платежная система PayPal официально заработала в Украине.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

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"Теперь можно делать покупки в интернете, перечислять деньги и выводить деньги на украинские банковские карты", — пишет министр. Уже сейчас можно привязать украинские банковские карты и пользоваться.

Федоров поблагодарил компанию за быструю реакцию по просьбе Украины и поддержку граждан во время войны.

Напомним, что международная электронная платежная система PayPal с 18 марта заблокирует электронные кошельки россиян.