Категория
Война
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

Как не стать жертвой трудового рабства за границей: советы

Дата публикации
Просмотры
7839
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Как не стать жертвой трудового рабства за границей: советы

Торговля людьми – это форма современного рабства и нарушения прав человека.

Не отдавать оригиналы документов, не соглашаться на сомнительную работу и не занимать деньги у незнакомцев. Такие советы украинским беженцам дали в Центре противодействия дезинформации при СНБО Украины.

“Находясь в отчаянии и панике, оперативно выезжая за пределы родного города, именно в таком состоянии и в такой период можно часто стать жертвами торговли людьми. Торговля людьми – это форма современного рабства и нарушение прав человека для получения прибыли через контроль и эксплуатацию других людей”, — пояснили в СНБО.

Как не стать жертвой

  • не отдавайте никому оригиналы документов, положите копии в разные места;
  • не соглашайтесь на работу сомнительного характера;
  • не берите взаймы у незнакомцев;
  • поддерживайте связь с родными;
  • изучите телефоны экстренных служб (помощь в странах ЕС — 112).

Торговля людьми бывает в форме трудовой или сексуальной эксплуатации, принудительного попрошайничества, для изъятия органов и т.д.

Читайте также:

"У нас должно быть единство, но оно должно быть современным", - священник об украинских верующих

"У нас должно быть единство, но оно должно быть современным", - священник об украинских верующих
Следующая публикация