Как не стать жертвой трудового рабства за границей: советы

Торговля людьми – это форма современного рабства и нарушения прав человека.
Не отдавать оригиналы документов, не соглашаться на сомнительную работу и не занимать деньги у незнакомцев. Такие советы украинским беженцам дали в Центре противодействия дезинформации при СНБО Украины.
“Находясь в отчаянии и панике, оперативно выезжая за пределы родного города, именно в таком состоянии и в такой период можно часто стать жертвами торговли людьми. Торговля людьми – это форма современного рабства и нарушение прав человека для получения прибыли через контроль и эксплуатацию других людей”, — пояснили в СНБО.
Как не стать жертвой
- не отдавайте никому оригиналы документов, положите копии в разные места;
- не соглашайтесь на работу сомнительного характера;
- не берите взаймы у незнакомцев;
- поддерживайте связь с родными;
- изучите телефоны экстренных служб (помощь в странах ЕС — 112).
Торговля людьми бывает в форме трудовой или сексуальной эксплуатации, принудительного попрошайничества, для изъятия органов и т.д.
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