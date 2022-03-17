NFT-коллекция с вариантами смерти Путина собирает средства для украинцев

Художники таким образом надеются собрать около полутора миллионов долларов.

Пуля в лоб, электрический стул или пакет на голове – изображение мертвого Путина собирают деньги для пострадавших от войны украинцев.

Об этом говорится в ТСН.

Коллекцию NFT-работ – то есть цифровых произведений искусства – представила команда независимых дизайнеров. Над созданием карикатур работали украинские и белорусские художники, осуждающие войну России и Беларуси против нашего государства.

В общей сложности создали 18 NFT, тираж каждого – 10 тысяч, приобрести их может каждый желающий. Художники таким образом надеются собрать около полутора миллионов долларов, которые передадут фондам помощи украинцам.

Дизайнеры создали коллекцию NFT-изображений мертвого Путина

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