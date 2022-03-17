NFT-колекція з варіантами смерті Путіна збирає кошти для українців

Митці в такий спосіб сподіваються зібрати майже півтора мільйона доларів.

Куля в лоб, електричний стілець чи пакет на голові - зображення мертвого Путіна збирають гроші для потерпілих від війни українців.

Про це йдеться в ТСН.

Колекцію NFT робіт - тобто, цифрових творів мистецтва - представила команда незалежних дизайнерів. Над створенням карикатур працювали українські та білоруські художники, які засуджують війну Росії та Білорусі проти нашої держави.

Загалом створили 18 NFT, наклад кожного - 10 тисяч, придбати їх може кожен охочий. Митці в такий спосіб сподіваються зібрати майже півтора мільйона доларів, які передадуть фондам допомоги українцям.

Дизайнери створили колекцію NFT-зображень мертвого Путіна

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