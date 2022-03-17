Стало відомо, наскільки вистачить запасів продовольства в Україні

Зокрема, запасів пшениці вистачить на два роки, запасів олії — на п'ять років, а кукурудзи — принаймні на 1,5 року.

Міністр аграрної політики продовольства України Роман Лещенко запевнив, що ситуація із забезпеченням продовольством в Україні залишається контрольованою.

Про це він заявив під час брифінгу 17 березня.

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"З точки зору забезпечення продовольством Українни у нас ситуація повністю контрольована", — зазначив Лещенко .

За його словами, наразі в Україні сформований достатній запас продовольства. Так, зокрема, запасів пшениці вистачить на два роки, запасів олії - на п'ять років, а кукурудзи — принаймні на 1,5 року.

Очільник Мінагрополітики наголосив, що українські торговельні мережі також повністю забезпечені харчовими продуктами соціального значення у тих регіонах, де можливо здійснювати поставки.

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