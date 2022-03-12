PayPal заблокирует все электронные кошельки россиян

Это произойдет менее чем через неделю.

Международная электронная платежная система PayPal с 18 марта заблокирует электронные кошельки россиян.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.

"PayPal заблокирует электронные кошельки россиян с 18 марта. Ждем компанию на украинском рынке", – отметил он.

На прошлой неделе PayPal прекратила предоставление своих услуг в России из-за ее агрессии против Украины.

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