PayPal заблокирует все электронные кошельки россиян

Это произойдет менее чем через неделю.
Международная электронная платежная система PayPal с 18 марта заблокирует электронные кошельки россиян.
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.
"PayPal заблокирует электронные кошельки россиян с 18 марта. Ждем компанию на украинском рынке", – отметил он.
На прошлой неделе PayPal прекратила предоставление своих услуг в России из-за ее агрессии против Украины.
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