Хейли Бибер на днях госпитализировали из-за тромба в мозгу

Модель уже выписали из больницы.

Жена канадского певца Джастина Бибера, модель Хейли, рассказала, что на этой неделе ее госпитализировали из-за тромба в мозгу.

Как рассказала 25-летняя знаменитость в своих Instagram-stories, в четверг утром, когда она сидела за завтраком со своим мужем, ей стало плохо.

У звезды начались симптомы, похожие на инсульт. Бибер госпитализировали.

"Они обнаружили, что у меня в мозгу образовался очень маленький тромб, что вызвало небольшую нехватку кислорода, но мое тело справилось самостоятельно, и я полностью поправилась в течение нескольких часов. Хотя это определенно был один из самых страшных моментов, которые я когда-либо пережила, сейчас я дома, и у меня все хорошо", – рассказала модель.

instagram.com/haileybieber

Хейли также поблагодарила врачей, которые заботились о ней.

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