Хейли Бибер на днях госпитализировали из-за тромба в мозгу

Модель уже выписали из больницы.
Жена канадского певца Джастина Бибера, модель Хейли, рассказала, что на этой неделе ее госпитализировали из-за тромба в мозгу.
Как рассказала 25-летняя знаменитость в своих Instagram-stories, в четверг утром, когда она сидела за завтраком со своим мужем, ей стало плохо.
У звезды начались симптомы, похожие на инсульт. Бибер госпитализировали.
"Они обнаружили, что у меня в мозгу образовался очень маленький тромб, что вызвало небольшую нехватку кислорода, но мое тело справилось самостоятельно, и я полностью поправилась в течение нескольких часов. Хотя это определенно был один из самых страшных моментов, которые я когда-либо пережила, сейчас я дома, и у меня все хорошо", – рассказала модель.
Хейли также поблагодарила врачей, которые заботились о ней.
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