Великобритания направила в Молдову гуманитарную помощь для украинцев

Великобритания направила в Молдову гуманитарную помощь для украинцев

Великобритания направила украинцам гуманитарную помощь.

Великобритания направила в Молдову гуманитарную помощь для украинцев.

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Об этом сообщила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс.

"Мы оказываем жизненно важную гуманитарную помощь тем, кто убегает от ужасного нападения России на Украину. Эта отправка гигиенических наборов и одеял в Молдову обеспечит наиболее пострадавшим от конфликта необходимую помощь", — сообщила Лиз Трасс.

Фото: Лиз Трасс

Напомним, оккупанты 12 марта нанесли ракетный удар по селу с. Гоголев в Броварском районе.

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