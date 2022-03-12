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Великобритания направила в Молдову гуманитарную помощь для украинцев

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Великобритания направила в Молдову гуманитарную помощь для украинцев

Фото: Лиз Трасс

Великобритания направила украинцам гуманитарную помощь.

Великобритания направила в Молдову гуманитарную помощь для украинцев.

Об этом сообщила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс.

"Мы оказываем жизненно важную гуманитарную помощь тем, кто убегает от ужасного нападения России на Украину. Эта отправка гигиенических наборов и одеял в Молдову обеспечит наиболее пострадавшим от конфликта необходимую помощь", — сообщила Лиз Трасс.

Фото: Лиз Трасс / ©
Фото: Лиз Трасс

Напомним, оккупанты 12 марта нанесли ракетный удар по селу с. Гоголев в Броварском районе.

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