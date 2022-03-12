Зеленский: Это война не только против украинцев. Это война против ценностей

Президент напомнил о помощи Украине и санкциях против РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, как Европа может помочь Украине.

"Это война не только против нашего народа, не только против украинцев. Это война против ценностей, которые нас с вами объединяют. Против нашего умения жить. Жить, а не убивать, как русские военные на нашей земле. Вы чувствуете, почему мы с ними разные? Мы живем. А они убивают. Мы – 79 жизней. А они – 79 смертей. Я уверен, что вы хотите остановить войну так же, как этого каждый украинец хочет. И потому мой ответ о помощи для Украины, которая необходима, звучит абсолютно логично. Естественно. Для миллионов людей в демократических странах”, – сказал президент.

Зеленский также напомнил о санкциях против России.

“Нужны такие санкции против России, чтобы каждый русский солдат знал цену каждого выстрела в мирных людей. Нужна такая принципиальность бизнеса, чтобы у российского государства не было денег уничтожать жизнь. Жмите на компании в своих странах, чтобы они выходили из России. Чтобы вы косвенно не были спонсорами этой войны. Говорите своим политикам, чтобы закрыли небо над Украиной от российских ракет и самолетов. От тех, кто убил 79 детей и тысячи взрослых! Тысячи за 17 дней. Это защитит нас. Таких же, как вы. Совершенно таких же! Вы это знаете. И вы знаете, что мы вместе должны быть в Европейском сообществе. Это очень важно для Украины. И это очень важно для Европы”, — добавил он.