Зеленський: Це війна не тільки проти українців. Це війна проти цінностей

Зеленський: Це війна не тільки проти українців. Це війна проти цінностей

Президент нагадав про допомогу Україні та санкції проти РФ.

Президент України Володимир Зеленський розповів, як Європа може допомогти Україні.

“Це війна не тільки проти нашого народу, не тільки проти українців. Це війна проти цінностей, які нас з вами обʼєднують. Проти нашого вміння жити. Жити, а не вбивати, як російські військові на нашій землі. Ви відчуваєте, чому ми з ними різні? Ми живемо. А вони вбивають. Ми – 79 життів. А вони – 79 смертей. Я впевнений, що ви прагнете зупинити війну так само, як хоче цього кожен українець.

І тому моя відповідь про допомогу для України, яка необхідна, звучить абсолютно логічно. Природньо. Для мільйонів людей у демократичних країнах”, - сказав президент.

Зеленський також нагадав про санкції проти Росії.

“Потрібні такі санкції проти Росії, щоб кожен російський солдат знав ціну кожного пострілу у мирних людей. Потрібна така принциповість бізнесу, щоб у російської держави не було грошей руйнувати життя. Тисніть на компанії у своїх країнах, щоб вони виходили з Росії. Щоб ви опосередковано не були спонсорами цієї війни. Говоріть своїм політикам, щоб закрили небо над Україною від російських ракет та літаків. Від тих, хто вбив 79 дітей і тисячі дорослих! Тисячі за 17 днів. Це все захистить нас. Таких же, як ви. Абсолютно таких же! Ви знаєте це. І ви знаєте, що ми разом повинні бути у Європейській спільноті. Це надважливо для України. І це надважливо для Європи”, - додав він.