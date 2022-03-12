На Харківщині ЗСУ збили російський винищувач

Літак ворога знищили із переносного зенітно-ракетного комплексу "Stinger".

Мобільна група протиповітряної оборони ЗСУ збила російський винищувач.

Це сталося сьогодні, 12 березня, в Ізюмському районі близько 12 години.

Як пише голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов у своєму Telegram-каналі, літак ворога знищили із переносного зенітно-ракетного комплексу "Stinger".

"Винищувач окупантів задимівся та впав на території Бєлгородської області РФ. Наші Збройні Сили України тримають оборону 24/7 вже 17-ту добу. Перемога за нами!" – йдеться у повідомленні.

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