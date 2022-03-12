В Харьковской области ВСУ сбили российский истребитель

Самолет врага уничтожили из переносного зенитно-ракетного комплекса Stinger.

Мобильная группа противовоздушной обороны ВСУ сбила российский истребитель.

Это произошло сегодня, 12 марта, в Изюмском районе около 12 часов.

Как пишет глава Харьковской облгосадминистрации Олег Синегубов в своем Telegram-канале, самолет врага уничтожили из переносного зенитно-ракетного комплекса "Stinger".

"Истребитель оккупантов задымелся и упал на территории Белгородской области РФ. Наши Вооруженные Силы Украины держат оборону 24/7 уже 17-е сутки. Победа за нами!" – говорится в сообщении.

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