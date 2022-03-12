Forbes сообщил, что ВСУ уничтожили техники оккупантов на $5 млрд

Это почти 700 млрд рублей.

Вооруженные силы Украины, наносящие сокрушительный удар оккупантам, уничтожили российскую военную технику на сумму 5,1 млрд долларов.

Это почти 700 млрд. рублей. Об этом идет речь в оценке издания Forbes Украина.

Так, с начала вторжения России украинская армия уничтожила 2593 единицы вражеской техники. Среди которых 58 самолетов, 83 вертолета, 363 танка и 1205 боевых бронированных машин (ББМ).

Facebook/Генеральный штаб ВСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

В сообщении говорится, что 47% общих потерь в денежном измерении пришлось на самолеты и вертолеты, 29% – на танки, 14% – на боевые бронированные машины. В частности, разрушенные танки стоили России $1,5 млрд, а ББМ – $0,7 млрд, самолеты и вертолеты вместе – $2,4 млрд.

Наибольшие дневные потери враг понес 25 февраля, а самые маленькие – 2 марта.

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