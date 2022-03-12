Куда обращаться прибывшим во Львов беженцам: адреса

Во Львов ежедневно прибывают десятки тысяч вынужденно перемещенных лиц.

Из-за войны, которую начала россия против Украины, миллионы людей вынуждены покинуть свои дома.

Многие украинцы выезжают на запад страны. В частности, как пишет прессслужба Львовского городского совета, во Львов ежедневно прибывают десятки тысяч вынужденно перемещенных лиц. Так, город задействовал 440 учреждений культуры и образования и 85 религиозных организаций, чтобы предоставить людям убежище.

В ЛГС сообщили, куда следует обращаться прибывшим в город переселенцам.

Сейчас во Львове действуют 7 координационных центров, куда вынужденно перемещенные лица могут обратиться, чтобы зарегистрироваться, получить временное поселение и другую необходимую помощь:

Железнодорожная администрация – ул. Выговского, 34;

Лычаковская администрация – ул. Костя Левицкого, 67;

Шевченковская администрация – ул. Липинского, 11;

Галицкая администрация – ул. Ференца Листа, 1;

Сиховская администрация – просп. Червоной Калины, 66;

Франковская администрация – ул. Генерала Чупрынки, 85;

"Арена Львов" – ул. Стрыйская, 199

Также город обеспечивает перевозку временно перемещенных лиц от вокзалов до границы с Польшей. Для этого ежедневно задействовано около 50 крупных автобусов. В зависимости от потребности они совершают от 70 до 120 рейсов в день.

"Автобусы работают на двух локациях: главный железнодорожный вокзал и станция "Пидзамче". Проезд бесплатный. Автобусы ждут пассажиров на остановке городских автобусов. При необходимости, место отправления подскажут координаторы-волонтеры", – говорится в сообщении.

Associated Press

В городском совете отметили, что до границы перевозят в течение светового дня. Если же во Львов вынужденно перемещенные лица прибыли вечером (в том числе и во время комендантского часа) автобусы, которые есть возле вокзалов, доставляют их в координационные центры и их временно поселяют во Львове. Также есть возможность размещения на ночь в локациях, близких к вокзалам – сюда тоже переселенцев довозят определенные автобусы. А уже с утра, по желанию, можно воспользоваться возможностью довоза до границы.

Телефон координационного центра – 032 254 60 79.

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