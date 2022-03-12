Куди звертатись біженцям, які прибули до Львова: адреси

Куди звертатись біженцям, які прибули до Львова: адреси

До Львова щодня прибувають десятки тисяч вимушено переміщених осіб.

Через війну, яку розпочала росія проти України, мільйони людей вимушені покинути свої домівки.

Чимало українців виїжджають на захід країни. Зокрема, як пише пресслужба Львівської міської ради, до Львова щодня прибувають десятки тисяч вимушено переміщених осіб. Так, місто задіяло 440 установ культури і освіти та 85 релігійних організацій, щоб надати людям прихисток.

У ЛМР повідомили, куди слід звертатись переселенцям, які прибули до міста.

Зараз у Львові діють 7 координаційних центрів, куди вимушено переміщені особи можуть звернутись, аби зареєструватись, отримати тимчасове поселення та іншу необхідну допомогу:

Залізнична адміністрація – вул. Виговського, 34;

Личаківська адміністрація – вул. Костя Левицького, 67;

Шевченківська адміністрація – вул. Липинського, 11;

Галицька адміністрація – вул. Ференца Ліста, 1;

Сихівська адміністрація – просп. Червоної Калини, 66;

Франківська адміністрація – вул. Генерала Чупринки, 85;

"Арена Львів" - вул. Стрийська, 199

Також місто забезпечує перевезення тимчасово переміщених осіб від вокзалів до кордону з Польщею. Для цього щоденно задіяно близько 50 великих автобусів. Залежно від потреби, вони здійснюють від 70 до 120 рейсів на день.

"Автобуси працюють на двох локаціях: головний залізничний вокзал і станція "Підзамче". Проїзд безкоштовний. Автобуси чекають на пасажирів на зупинці міських автобусів. За потреби, місце відправлення підкажуть координатори-волонтери", – йдеться у повідомленні.

Associated Press

У міській раді зазначили, що до кордону перевозять впродовж світлового дня. Якщо ж до Львова вимушено переміщені особи прибули ввечері (зокрема і під час комендантської години) автобуси, які є біля вокзалів, доправляють їх до координаційних центрів і їх тимчасово поселяють у Львові. Також є можливість розміщення на одну ніч у локаціях, близьких до вокзалів – сюди теж переселенців довозять визначені автобуси. А вже зранку, за бажанням, можна скористатись можливістю довезення до кордону.

Телефон координаційного центру - 032 254 60 79.

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