Велика Британія відправила українцям гуманітарну допомогу.
Велика Британія відправила до Молдови гуманітарну допомогу для українців.
Про це повідомила міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс.
"Ми надаємо життєво важливу гуманітарну допомогу тим, хто тікає від жахливого нападу Росії на Україну. Ця відправка гігієнічних наборів і ковдр до Молдови забезпечить тим, хто найбільше постраждав від конфлікту, необхідну допомогу", - повідомила Ліз Трасс.
Нагадаємо, окупанти 12 березня завдали ракетний удар по селу с. Гоголів, що у Броварському районі.
Читайте також:
- Зеленський: Це війна не тільки проти українців. Це війна проти цінностей
- Наземних шансів у Росії немає ніяких – командир Грузинського легіону
- Хотіли створити на Західній Україні окрему "державу": на Прикарпатті затримали змовників, які працювали на РФ