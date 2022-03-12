Велика Британія відправила до Молдови гуманітарну допомогу для українців

Велика Британія відправила до Молдови гуманітарну допомогу для українців

Велика Британія відправила українцям гуманітарну допомогу.

Велика Британія відправила до Молдови гуманітарну допомогу для українців.

Про це повідомила міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс.

"Ми надаємо життєво важливу гуманітарну допомогу тим, хто тікає від жахливого нападу Росії на Україну. Ця відправка гігієнічних наборів і ковдр до Молдови забезпечить тим, хто найбільше постраждав від конфлікту, необхідну допомогу", - повідомила Ліз Трасс.

Фото: Ліз Трасс

Нагадаємо, окупанти 12 березня завдали ракетний удар по селу с. Гоголів, що у Броварському районі.

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