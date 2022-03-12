Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

Велика Британія відправила до Молдови гуманітарну допомогу для українців

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Велика Британія відправила до Молдови гуманітарну допомогу для українців

Фото: Ліз Трасс

Велика Британія відправила українцям гуманітарну допомогу.

Велика Британія відправила до Молдови гуманітарну допомогу для українців. 

Про це повідомила міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс. 

"Ми надаємо життєво важливу гуманітарну допомогу тим, хто тікає від жахливого нападу Росії на Україну. Ця відправка гігієнічних наборів і ковдр до Молдови забезпечить тим, хто найбільше постраждав від конфлікту, необхідну допомогу", - повідомила Ліз Трасс. 

Фото: Ліз Трасс / ©
Фото: Ліз Трасс

Нагадаємо, окупанти 12 березня завдали ракетний удар по селу с. Гоголів, що у Броварському районі.

Читайте також:

Володимир Зеленський звернувся до італійців

Володимир Зеленський звернувся до італійців
Наступна публікація