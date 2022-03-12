Українські військові збили два вертольоти окупантів над Скадовським районом (відео)

Українські військові збили два вертольоти окупантів над Скадовським районом (відео)

Одному з пілотів вдалося вижити.

Українські військові 12 березня збили два вертольоти російської армії над Скадовським районом Херсонської області.

Про це повідомили в Міноборони.

На опублікованих кадрах видно, що десь серед поля лежать уламки ворожої авіації, там також спостерігається пожежа. Автор ролика також показав бортові номери одного з гелікоптерів російської армії – RF 1340.

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Один з пілотів вижив і його доправили до лікарні, повідомив речник Одеської військово-цивільної адміністрації Сергій Братчук.

"Два рашистських гвинтокрили збили над Скадовським районом на Херсонщині. Один з пілотів вижив, везуть долікарні", – йдеться у повідомленні.

Радник голови МВС України Антон Геращенко опублікував фото документів одного зі збитих російських пілотів.

Нагадаємо, як повідомили у прокуратурі, Росія готується провести на території Херсонської області "референдум" щодо створення "Херсонської народної республіки".

На таку звістку зреагував голова МЗС України Дмитро Кулеба та закликав партнерів запровадити ще жорсткіші санкції проти країни-агресорки.