Гейлі Бібер днями госпіталізували через тромб у мозку

Модель вже виписали з лікарні.

Дружина канадійського співака Джастіна Бібера, модель Гейлі розповіла, що цього тижня її госпіталізували через тромб у мозку.

Як розповіла 25-річна знаменитість у своїх Instagram-stories, у четвер вранці, коли вона сиділа за сніданком зі своїм чоловіком, їй стало кепсько.

У зірки почалися симптоми, схожі на інсульт. Бібер госпіталізували.

"Вони виявили, що у мене в мозку утворився дуже маленький тромб, що викликало невелику нестачу кисню, але моє тіло впоралося самостійно, і я повністю одужала протягом декількох годин. Хоча це безперечно був один із найстрашніших моментів, які я коли-небудь пережила, зараз я вдома, і в мене все гаразд", – розповіла модель.

instagram.com/haileybieber

Гейлі також подякувала лікарям, які дбали про неї.

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