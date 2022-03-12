Бабкін переробив легендарний хіт "Я солдат" гурту 5'Nizza: тепер трек про війну проти росії

Нова композиція має назву "Я солдат - Русский военный корабль, иди нах@й".
Український музикант Сергій Бабкін на тлі війни росії проти України переробив легендарний хіт "Я солдат" гурту 5'Nizza.
Нова композиція має назву "Я солдат - Русский военный корабль, иди нах@й". У треку йдеться про бомбардування мирних будинків окупантами, відважного українського солдата та вільну Україну.
"Я солдат, и, поверьте, не хотел я войны,
Я солдат, но плевать уже на рваные раны.
Я солдат свободной и великой страны
Я герой, обо мне напишут вскоре романы".
У відео, яке з'явилося на сторінці Студії "Квартал 95" у YouTube, артист співає на вулиці під гітару. Також у кліпі зібрано кадри з різних міст України до і після приходу "руського міра".
У коментарях фани оцінили нову версію улюбленого треку.
- Спасибі, Сергію, за підняття бойового духу! Вірю що скоро хором у мільйон голосів співатимемо цю пісню на святі на майдані на честь перемоги!
- Коли скінчиться цей жах, я опаную ці акорди і заспіваю нові слова, тримаємось! Дякую!
- Дякую! Вчимо слова! Скоро з усіх вулиць та будинків лунатимуть нові наші пісні!
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