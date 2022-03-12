Кулеба: "Усунення Путіна від влади зупинить війну, але Путін – це не одна людина"

Після припинення керівництва Путіна для уникнення подальшої агресії в Європі потрібно буде провести депутінізації Росії.
Усунення очільника Кремля Володимира Путіна від влади в країні зупинить війну в Україні, але це не відновить мир та безпеку в Європі.
Таку думку висловив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, виступаючи в рамках заходу Renew Democracy Initiative (США).
Кулеба впевнений, що початок війни проти України - це особисте рішення Путіна. "Путін – це не лише особа, це система. Росія має бути депутінізована", - заявив міністр.
Так, відповідаючи на запитання, також заявив, що припинення керівництва Путіна призведе до припинення війни, але це не означає, що після війни існуватиме безпека в Європі. Для цього в Європі потрібно буде провести депутінізації Росії.
"Я вважаю, що усунення Путіна буде достатньою для того, щоби зупинити війну, однак відновлення миру та безпеки в європейському просторі потребуватиме не лише усунення Путіна, але також депутінізації Росії", - заявив він.
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