Кулеба: "Усунення Путіна від влади зупинить війну, але Путін – це не одна людина"

Кулеба: "Усунення Путіна від влади зупинить війну, але Путін – це не одна людина"

Після припинення керівництва Путіна для уникнення подальшої агресії в Європі потрібно буде провести депутінізації Росії.

Усунення очільника Кремля Володимира Путіна від влади в країні зупинить війну в Україні, але це не відновить мир та безпеку в Європі.

Таку думку висловив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, виступаючи в рамках заходу Renew Democracy Initiative (США).

Кулеба впевнений, що початок війни проти України - це особисте рішення Путіна. "Путін – це не лише особа, це система. Росія має бути депутінізована", - заявив міністр.

Так, відповідаючи на запитання, також заявив, що припинення керівництва Путіна призведе до припинення війни, але це не означає, що після війни існуватиме безпека в Європі. Для цього в Європі потрібно буде провести депутінізації Росії.

"Я вважаю, що усунення Путіна буде достатньою для того, щоби зупинити війну, однак відновлення миру та безпеки в європейському просторі потребуватиме не лише усунення Путіна, але також депутінізації Росії", - заявив він.

Читайте також: