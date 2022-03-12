Категория
Деньги
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

Компания MoneyGram приостановила деятельность в России

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Компания MoneyGram приостановила деятельность в России

Фото: MoneyGram

Компания больше не будет работать в РФ из-за войны в Украине.

Американская финансовая компания, которая проводит операции на международных финансовых рынках и предоставляет услуги по международным денежным переводам MoneyGram приостановила деятельность в России из-за войны против Украины.

Об этом говорится в заявлении MoneyGram.

"Мы внимательно следим за ситуацией в Украине с большой обеспокоенностью обо всех пострадавших. Поскольку гуманитарный кризис в регионе продолжает обостряться, мы сообщаем нашим клиентам и агентам о нашем решении приостановить услуги в России", — говорится в сообщении.

Также MoneyGram призвала Россию к мирным переговорам с Украиной.

Читайте также:

На севере Киевской области врагу удалось поджечь продовольственные склады

На севере Киевской области врагу удалось поджечь продовольственные склады
Следующая публикация