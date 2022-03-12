Компания MoneyGram приостановила деятельность в России

Компания больше не будет работать в РФ из-за войны в Украине.
Американская финансовая компания, которая проводит операции на международных финансовых рынках и предоставляет услуги по международным денежным переводам MoneyGram приостановила деятельность в России из-за войны против Украины.
Об этом говорится в заявлении MoneyGram.
"Мы внимательно следим за ситуацией в Украине с большой обеспокоенностью обо всех пострадавших. Поскольку гуманитарный кризис в регионе продолжает обостряться, мы сообщаем нашим клиентам и агентам о нашем решении приостановить услуги в России", — говорится в сообщении.
Также MoneyGram призвала Россию к мирным переговорам с Украиной.
Читайте также:
- Россия уже потеряла $30 млрд ВВП из-за войны против Украины – Bloomberg
- Какая ныне экономическая ситуация в Украине – советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко
- Как подготовиться к выезду, пересечь границу, рассчитаться в чужой стране: памятник НБУ для украинских беженцев