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Компанія MoneyGram зупинила діяльність у Росії

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Компанія MoneyGram зупинила діяльність у Росії

Фото: MoneyGram

Компанія більше не працюватиме у РФ через війну в Україні.

Американська фінансова компанія, яка проводить операції на міжнародних фінансових ринках та надає послуги з міжнародних грошових переказів MoneyGram призупинила діяльність в Росії через війну проти України. 

Про це йдеться у заяві MoneyGram. 

"Ми уважно стежимо за ситуацією в Україні з великою занепокоєністю про всіх постраждалих. Оскільки гуманітарна криза в регіоні продовжує загострюватися, ми повідомляємо нашим клієнтам та агентам про наше рішення призупинити послуги в Росії", - йдеться у повідомленні. 

Також MoneyGram закликала Росію до мирних переговорів з Україною. 

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