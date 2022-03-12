Компанія MoneyGram зупинила діяльність у Росії

Компанія більше не працюватиме у РФ через війну в Україні.
Американська фінансова компанія, яка проводить операції на міжнародних фінансових ринках та надає послуги з міжнародних грошових переказів MoneyGram призупинила діяльність в Росії через війну проти України.
Про це йдеться у заяві MoneyGram.
"Ми уважно стежимо за ситуацією в Україні з великою занепокоєністю про всіх постраждалих. Оскільки гуманітарна криза в регіоні продовжує загострюватися, ми повідомляємо нашим клієнтам та агентам про наше рішення призупинити послуги в Росії", - йдеться у повідомленні.
Також MoneyGram закликала Росію до мирних переговорів з Україною.
Читайте також:
- Росія вже втратила $30 млрд ВВП через війну проти України – Bloomberg
- Яка нині економічна ситуація в Україні - радник президента України з економічних питань Олег Устенко
- Як підготуватись до виїзду, перетнути кордон, розрахуватись в чужій країні: пам'ятка НБУ для українських біженців