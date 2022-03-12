Компанія MoneyGram зупинила діяльність у Росії

Компанія більше не працюватиме у РФ через війну в Україні.

Американська фінансова компанія, яка проводить операції на міжнародних фінансових ринках та надає послуги з міжнародних грошових переказів MoneyGram призупинила діяльність в Росії через війну проти України.

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Про це йдеться у заяві MoneyGram.

"Ми уважно стежимо за ситуацією в Україні з великою занепокоєністю про всіх постраждалих. Оскільки гуманітарна криза в регіоні продовжує загострюватися, ми повідомляємо нашим клієнтам та агентам про наше рішення призупинити послуги в Росії", - йдеться у повідомленні.

Також MoneyGram закликала Росію до мирних переговорів з Україною.

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