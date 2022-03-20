Пытаются продавить силой: Арестович сообщил, что Россия формирует резервы

Российское командование опрокидывает резервы в Украину.

Руководство Российской Федерации пытается "продавить" Украину силой.

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в своем видеообращении 20 марта.

По его словам, в России формируют резервы и опрокидывают их в Украину. Впрочем, здесь, подчеркнул Арестович, "с ними происходит досадная неожиданность".

"Российское руководство, скорее всего, избрало путь попытки "продавить" нас силой и увеличить мартиролог (список невинных потерпевших — Ред) своих убитых военнослужащих. Число которых президент сравнил с заполненным спортивным стадионом еще на 10-20 тысяч человек", — сказал Арестович. .

Как сообщалось, российские оккупанты начали массовое мародерство в Украине и в поисках легкой наживы становятся неконтролируемыми. СБУ подчеркнула, что российская армия мотивируется возможностью грабежей, а у офицеров нет реальной власти и вынуждены подчиняться "не российским вожакам и солдатам", которые преобладают в первой роте.

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