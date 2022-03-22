Співробітники Google починають залишати Росію — Bloomberg

У компанії хвилюються за безпеку своїх співробітників.

Компанія Google вживає заходів, щоб захистити своїх співробітників у Росії. У московському офісі Google працювало 244 особи.

Про це повідомляє Bloomberg.

За словами джерела видання, Google також звільнив співробітників з України, де в Києві працювало близько 50 людей.

Згідно з внутрішнім бюлетенем Google, компанія повідомила персонал, що її персонал "працює цілодобово, щоб гарантувати спеціалізовану безпеку, а також іншу підтримку" співробітникам в Україні.

Спроби Google вивести з Росії свої доходи, але не споживчі товари, не пройшли гладко. За словами однієї людини, знайомої із ситуацією, російські розробники в YouTube, які більше не отримують доходів від реклами зі своїх відео, засмітили канали підтримки компанії гнівними тирадами та погрозами. Google заявила, що продовжує надавати їм підтримку.

Раніше стало відомо, що американська продуктова IT-компанія Netcracker йде з російського ринку. Компанія зупиняє в РФ продаж та інвестиції, а також закриває навчальні центри і припиняє найм людей.

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