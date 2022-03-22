Сотрудники Google начинают покидать Россию — Bloomberg

В компании беспокоятся о безопасности своих сотрудников.

Компания Google принимает меры, чтобы защитить своих сотрудников в России. В московском офисе Google работало 244 человека.

Об этом сообщает Bloomberg.

По словам источника издания, Google также уволил сотрудников из Украины, где в Киеве работало около 50 человек.

Согласно внутреннему бюллетеню Google, компания сообщила персонал, что ее персонал "работает круглосуточно, чтобы гарантировать специализированную безопасность, а также другую поддержку" сотрудникам в Украине.

Попытки Google вывести из России свои доходы, но не потребительские товары не прошли гладко. По словам одного человека, знакомого с ситуацией, российские разработчики в YouTube, больше не получающие доходов от рекламы со своих видео, засорили каналы поддержки компании гневными тирадами и угрозами. Google заявила, что продолжает оказывать им поддержку.

Ранее стало известно, что американская продуктовая IT-компания Netcracker уходит с российского рынка. Компания останавливает в РФ продажи и инвестиции, а также закрывает учебные центры и прекращает наем людей.

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