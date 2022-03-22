Минфин начал продавать военные облигации: как их приобрести

Минфин начал продавать военные облигации: как их приобрести

Министерство финансов предоставляет список банков-первичных дилеров и лицензированных брокеров.

Вечером 22 марта стартуют аукционы по продаже военных облигаций. Привлеченные средства пойдут на обеспечение приоритетных расходов госбюджета Украины в условиях военного состояния.

Министерство финансов предоставляет список банков-первичных дилеров и линцензированных брокеров, активно помогающих гражданам Украины инвестировать в военные ОВГЗ.

Облигации от 1000 грн

Укргазбанк

Укрэксимбанк

Альфа-банк

ПУМБ

Южный

ICU

Универ Капитал (можно через приложение Wotan)

Дрегон Капитал

Облигации от 50 000 грн

Сбербанк

Облигации от 100 000 грн

Приватбанк

Кредобанк

Облигации от 500 000 грн

ОТП Банк

Райффайзен банк

Что такое военные облигации?

Это особый вид государственных облигаций, выпускаемых во время войны, чтобы поддержать экономику. Фактически государство заимствует деньги у граждан и гарантирует вернуть их в будущем. Главная особенность облигаций – исключительно поддержка обороноспособности государства в условиях войны.

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