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Минфин начал продавать военные облигации: как их приобрести

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Минфин начал продавать военные облигации: как их приобрести

УНИАН

Министерство финансов предоставляет список банков-первичных дилеров и лицензированных брокеров.

Вечером 22 марта стартуют аукционы по продаже военных облигаций. Привлеченные средства пойдут на обеспечение приоритетных расходов госбюджета Украины в условиях военного состояния.

Министерство финансов предоставляет список банков-первичных дилеров и линцензированных брокеров, активно помогающих гражданам Украины инвестировать в военные ОВГЗ.

Облигации от 1000 грн

  • Укргазбанк
  • Укрэксимбанк
  • Альфа-банк
  • ПУМБ
  • Южный
  • ICU
  • Универ Капитал (можно через приложение Wotan)
  • Дрегон Капитал

Облигации от 50 000 грн

  • Сбербанк

Облигации от 100 000 грн

  • Приватбанк
  • Кредобанк

Облигации от 500 000 грн

  • ОТП Банк
  • Райффайзен банк

Что такое военные облигации?

Это особый вид государственных облигаций, выпускаемых во время войны, чтобы поддержать экономику. Фактически государство заимствует деньги у граждан и гарантирует вернуть их в будущем. Главная особенность облигаций – исключительно поддержка обороноспособности государства в условиях войны.

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