Минфин начал продавать военные облигации: как их приобрести

Министерство финансов предоставляет список банков-первичных дилеров и лицензированных брокеров.
Вечером 22 марта стартуют аукционы по продаже военных облигаций. Привлеченные средства пойдут на обеспечение приоритетных расходов госбюджета Украины в условиях военного состояния.
Министерство финансов предоставляет список банков-первичных дилеров и линцензированных брокеров, активно помогающих гражданам Украины инвестировать в военные ОВГЗ.
Облигации от 1000 грн
- Укргазбанк
- Укрэксимбанк
- Альфа-банк
- ПУМБ
- Южный
- ICU
- Универ Капитал (можно через приложение Wotan)
- Дрегон Капитал
Облигации от 50 000 грн
- Сбербанк
Облигации от 100 000 грн
- Приватбанк
- Кредобанк
Облигации от 500 000 грн
- ОТП Банк
- Райффайзен банк
Что такое военные облигации?
Это особый вид государственных облигаций, выпускаемых во время войны, чтобы поддержать экономику. Фактически государство заимствует деньги у граждан и гарантирует вернуть их в будущем. Главная особенность облигаций – исключительно поддержка обороноспособности государства в условиях войны.
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