Украинцы переживают "настоящий ад", — генсек ООН

Генсек ООН призвал перейти от боевых действий к предметному разговору о мире.

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш заявил, что украинцы переживают "настоящий ад", а отголоски войны в Украине ощущаются по всему миру.

Об этом пишет The Guardian.

По его словам, резкий рост цен на продукты питания, энергоносители и удобрения "грозит перерасти в глобальный голодный кризис". Больше всего пострадают развивающиеся страны, которые и так находятся под тяжестью последствий пандемии COVID.

Однако он подчеркнул, что мы не можем терять надежду. По его словам, в переговорах Украины и РФ наметился прогресс и призвал перейти от боевых действий к предметному разговору о мире.

"В этой войне невозможно победить. Рано или поздно придется перейти от полей битв к мирному столу. Это неизбежно. Вопрос лишь о том, сколько еще жизней должно быть потеряно? Сколько еще бомб должно упасть? Сколько супружеских пар должно быть убито или сколько украинцев и россиян погибнет?" – отметил он.

Напомним, в ООН предупредили о серьезных последствиях из-за вторжения РФ в Украину.

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