Українці переживають "справжнє пекло", - генсек ООН

Генсек ООН закликав перейти від бойових дій до предметної розмови про мир.
Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутерреш заявив, що українці переживають "справжнє пекло", а відголоски війни в Україні відчуваються у всьому світі.
Про це пише The Guardian.
За його словами, різке зростання цін на продукти харчування, енергоносії та добрива "загрожує перерости в глобальну голодну кризу". Найбільше постраждають країни, що розвиваються, які і так перебувають під тяжкістю наслідків пандемії COVID.
Однак він наголосив, що ми не можемо втрачати надію. За його словами, у переговорах України та РФ намітився прогрес, і закликав перейти від бойових дій до предметної розмови про мир.
"У цій війні неможливо перемогти. Рано чи пізно доведеться перейти від полів битв до мирного столу. Це неминуче. Питання лише у тому, скільки ще життів має бути втрачено? Скільки ще бомб має впасти? Скільки подружніх пар має бути вбито чи скільки українців і росіян загине?" - зазначив він.
Нагадаємо, в ООН попередили про про серйозні наслідки через вторгнення РФ до України.
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