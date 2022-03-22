США планують для України ще більше військової і економічної допомоги

США планують для України ще більше військової і економічної допомоги

Байден їде до Європи обговорювати подальший тиск на Росію

Посилити тиск на Росію планують Велика Британія, Сполучені Штати, Франція, Німеччина та Італія. Напередодні лідери цих держав поспілкувалися телефоном, а у четвер мають зібратися у Брюсселі, щоб обговорити спільні дії. Росія загнана у глухий кут і вдаватиметься до дедалі жорсткіших кроків - попереджають у Вашингтоні.

Про це йдеться в ТСН.

Сполучені Штати підтверджують, що використала в Україні гіперзвукову зброю. Причиною тому є те, що їхнє просування зупинилося практично на усіх напрямках, окрім Маріуполя, вважають у Вашингтоні. Президент Байден попереджає, загнаний у кут Путін може вдаватися до дедалі брутальніших методів, включно із використанням хімічної чи біологічної зброї.

«Зараз Путін притиснений до стіни. Він не передбачав масштабу і сили нашої єдності. І що більше він впиратиметься спиною у стіну, то жорстокішою може бути його тактика. Коли він починає говорити про щось, що нібито НАТО, Україна чи Сполучені Штати збираються робити, це означає, що він готується це робити. І це не жарт», - зазначив Байден.

Тактика Сполучених Штатів не змінюється - більше допомоги - як військової, так і економічної Україні. Що посилить нашу військову міць і переговорні позиції. Наразі США із європейськими партнерами обговорюють постачання систем протиповітряної оборони великої дальності - повідомили у Пентагоні.

Минулого тижня міністр Ллойд Остін літав до Болгарії та Словаччини. І саме Словаччина збирається надати нам комплекси С-300. А Тhe Wall Street Journal із посиланням на джерела пише про те, що Сполучені Штати готуються віддати Україні радянські зентіно-ракетні комплекси «Оса». Їх американці придбали собі майже 30 років тому як зразки для дослідження і вони увесь цей час успішно зберігалися.

Президент Байден завтра вирушає до Європи, щоб взяти участь в екстреному саміті НАТО, зустрічі групи семи та Європейської Ради. І віч-на-віч узгодити із європейськими лідерами наступні кроки. А наприкінці тижня відвідає Польщу, яка вже прихистила найбільше українських біженців.

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