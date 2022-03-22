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США планують для України ще більше військової і економічної допомоги

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США планують для України ще більше військової і економічної допомоги

The Washington Post

Байден їде до Європи обговорювати подальший тиск на Росію

Посилити тиск на Росію планують Велика Британія, Сполучені Штати, Франція, Німеччина та Італія. Напередодні лідери цих держав поспілкувалися телефоном, а у четвер мають зібратися у Брюсселі, щоб обговорити спільні дії. Росія загнана у глухий кут і вдаватиметься до дедалі жорсткіших кроків - попереджають у Вашингтоні.

Про це йдеться в ТСН.

Сполучені Штати підтверджують, що використала в Україні гіперзвукову зброю. Причиною тому є те, що їхнє просування зупинилося практично на усіх напрямках, окрім Маріуполя, вважають у Вашингтоні. Президент Байден попереджає, загнаний у кут Путін може вдаватися до дедалі брутальніших методів, включно із використанням хімічної чи біологічної зброї.

«Зараз Путін притиснений до стіни. Він не передбачав масштабу і сили нашої єдності. І що більше він впиратиметься спиною у стіну, то жорстокішою може бути його тактика. Коли він починає говорити про щось, що нібито НАТО, Україна чи Сполучені Штати збираються робити, це означає, що він готується це робити. І це не жарт», - зазначив Байден.

Тактика Сполучених Штатів не змінюється - більше допомоги - як військової, так і економічної Україні. Що посилить нашу військову міць і переговорні позиції. Наразі США із європейськими партнерами обговорюють постачання систем протиповітряної оборони великої дальності - повідомили у Пентагоні.

Минулого тижня міністр Ллойд Остін літав до Болгарії та Словаччини. І саме Словаччина збирається надати нам комплекси С-300.  А Тhe Wall Street Journal із посиланням на джерела пише про те, що Сполучені Штати готуються віддати Україні радянські зентіно-ракетні комплекси «Оса». Їх американці придбали собі майже 30 років тому як зразки для дослідження і вони увесь цей час успішно  зберігалися.

Президент Байден завтра вирушає до Європи, щоб взяти участь в екстреному саміті НАТО, зустрічі групи семи та Європейської Ради. І віч-на-віч узгодити із європейськими лідерами наступні кроки. А наприкінці тижня  відвідає Польщу, яка вже прихистила найбільше українських біженців.

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