Хакери Anonymous зламали та "злили" базу даних компанії Nestlе

До архіву увійшли дані понад 50 000 бізнес-клієнтів.

Угрупування хакерів Anonymous зламали базу компанії Nestle, яка відмовилася покидати ринок Російської Федерації.

Усю зламану базу компанії хакери виклали у вільний доступ. До архіву увійшли дані понад 50 тисяч бізнес-клієнтів Nestle.

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"Колектив Anonymous опублікував базу даних найбільшої у світі харчової компанії Nestle. Витік 10 ГБ даних електронної пошти, паролів, бізнес-клієнтів Nestle і т.д."- написали хакери у Twitter.

Раніше Anonymous оголосили, що зламають 40 міжнародних компаній, які досі не призупинили своєї діяльності в РФ. Хакери попередили, що дають компаніям 48 годин на те, щоб припинити співпрацю з країною-агресором, яка розв'язала війну з Україною. Нагадаємо, що до списку активісти включили такі відомі компанії як Hayatt, BBDO, Raiffeisen Bank, IPG, Cloudflare, Citrix Systems.

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