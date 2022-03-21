Хакери з Anonymous надали 48 годин мережевим компаніям на вихід із РФ

Раніше анонімна група хактивістів закликала бойкотувати продукцію Nestle, оскільки вона продовжує свою діяльність у Росії.

Хакерське угрупування Anonymous закликало мережеві компанії вийти з РФ протягом 48 годин, про що йдеться у його твіті.

Press Release: We call on all companies that continue to operate in Russia by paying taxes to the budget of the Kremlin's criminal regime: Pull out of Russia! We give you 48 hours to reflect and withdraw from Russia or else you will be under our target! #Anonymous #OpRussia pic.twitter.com/7HO9UzeBoc — Anonymous TV (@YourAnonTV) March 20, 2022

"Закликаємо всі компанії, які продовжують працювати в Росії, сплачуючи податки до бюджету злочинного режиму Кремля: Вийдіть з Росії! Ми даємо вам 48 годин на роздуми та вихід з Росії, інакше ви потрапите під наш приціл", — закликало угруповання.

Нагадаємо, раніше анонімна група хактивістів закликала бойкотувати продукцію Nestle, оскільки вона продовжує свою діяльність у Росії.

Anonymous закликають відключити Nestle у кількох Мережах після того, як вона відмовилася припинити робту в Росії.

Протягом дня 18 березня з російського ринку пішли такі технологічні компанії:

Schneider Electric призупинила нові інвестиції і поставки в рамках нових проєктів в РФ та Білорусь. Це одна зі світових лідерів в наданні цифрових рішень в сфері управління електроенергією та автоматизації.

призупинила нові інвестиції і поставки в рамках нових проєктів в РФ та Білорусь. Це одна зі світових лідерів в наданні цифрових рішень в сфері управління електроенергією та автоматизації. Легенди світового футбола Реал, ПСЖ та Мілан відмовились від співпраці з букмекерською компанією Fonbet.

Dahua, китайський виробник професійної техніки і електроніки (камери відеоспостереження і тд) припиняє всі поставки в РФ. Все, що до 24 березня не буде продано і залишиться на складах РФ, Dahua забере її назад.

китайський виробник професійної техніки і електроніки (камери відеоспостереження і тд) припиняє всі поставки в РФ. Все, що до 24 березня не буде продано і залишиться на складах РФ, Dahua забере її назад. У всіх офіційних тренерів MikroTik в РФ призупинено дію тренерських сертифікатів. Офіційні тренінги MikroTik в РФ більше не проводяться. Всі інженерні сертифікати дійсні до закінчення терміну придатності. Раніше MikroTik тимчасово призупинив прийом замовлень на нові девайси і зупинив поставку ліцензій; поточні ліцензії поки працюють. Міністр наголошує, що компанія MikroTik розробляє і продає Ethernet та бездротове мережеве обладнання.

в РФ призупинено дію тренерських сертифікатів. Офіційні тренінги MikroTik в РФ більше не проводяться. Всі інженерні сертифікати дійсні до закінчення терміну придатності. Раніше MikroTik тимчасово призупинив прийом замовлень на нові девайси і зупинив поставку ліцензій; поточні ліцензії поки працюють. Міністр наголошує, що компанія MikroTik розробляє і продає Ethernet та бездротове мережеве обладнання. IT-компанія Docker зупинила підписки в РФ та Білорусі. Docker — це американська технологічна компанія, що розвиває платформу для розробки. За словами її керівника Скотта Джонсона, компанія «не матиме справ» з російськими компаніями в цей період.

зупинила підписки в РФ та Білорусі. Docker — це американська технологічна компанія, що розвиває платформу для розробки. За словами її керівника Скотта Джонсона, компанія «не матиме справ» з російськими компаніями в цей період. Figma припиниа приймати оплату російськими картами.

припиниа приймати оплату російськими картами. LG Electronics призупинив усі постачання техніки у РФ.

Зауважимо, що через вторгнення Росії до України працювати в нею чи співпрацювати з країною та її громадянами, постачати туди свою продукцію та сервіси відмовилися майже 200 компаній.