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Хакери з Anonymous надали 48 годин мережевим компаніям на вихід із РФ

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Хакери з Anonymous надали 48 годин мережевим компаніям на вихід із РФ

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Раніше анонімна група хактивістів закликала бойкотувати продукцію Nestle, оскільки вона продовжує свою діяльність у Росії.

Хакерське угрупування Anonymous закликало мережеві компанії вийти з РФ протягом 48 годин, про що йдеться у його твіті. 

"Закликаємо всі компанії, які продовжують працювати в Росії, сплачуючи податки до бюджету злочинного режиму Кремля: Вийдіть з Росії! Ми даємо вам 48 годин на роздуми та вихід з Росії, інакше ви потрапите під наш приціл", — закликало угруповання.

Нагадаємо, раніше анонімна група хактивістів закликала бойкотувати продукцію Nestle, оскільки вона продовжує свою діяльність у Росії.

Anonymous закликають відключити Nestle у кількох Мережах після того, як вона відмовилася припинити робту в Росії.

Протягом дня 18 березня з російського ринку пішли такі технологічні компанії: 

  • Schneider Electric призупинила нові інвестиції і поставки в рамках нових проєктів в РФ та Білорусь. Це одна зі світових лідерів в наданні цифрових рішень в сфері управління електроенергією та автоматизації.
  • Легенди світового футбола Реал, ПСЖ та Мілан відмовились від співпраці з букмекерською компанією Fonbet. 
  • Dahua, китайський виробник професійної техніки і електроніки (камери відеоспостереження і тд) припиняє всі поставки в РФ. Все, що до 24 березня не буде продано і залишиться на складах РФ, Dahua забере її назад.
  • У всіх офіційних тренерів MikroTik в РФ призупинено дію тренерських сертифікатів. Офіційні тренінги MikroTik в РФ більше не проводяться. Всі інженерні сертифікати дійсні до закінчення терміну придатності. Раніше MikroTik тимчасово призупинив прийом замовлень на нові девайси і зупинив поставку ліцензій; поточні ліцензії поки працюють. Міністр наголошує, що компанія MikroTik розробляє і продає Ethernet та бездротове мережеве обладнання. 
  • IT-компанія Docker зупинила підписки в РФ та Білорусі. Docker — це американська технологічна компанія, що розвиває платформу для розробки. За словами її керівника Скотта Джонсона, компанія «не матиме справ» з російськими компаніями в цей період. 
  • Figma припиниа приймати оплату російськими картами.
  • LG Electronics призупинив усі постачання техніки у РФ.

Зауважимо, що через вторгнення Росії до України працювати в нею чи співпрацювати з країною та її громадянами, постачати туди свою продукцію та сервіси відмовилися майже 200 компаній.

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