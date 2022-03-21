Кожні дві хвилини в Україні гине один окупант - Центр протидії дезінформації

Влада РФ вимушена компенсувати людські втрати новими солдатами з ОРДЛО.
За 25 днів війни наші військові по всіх напрямках знищили вже майже 15 тисяч окупантів.
Якщо порахувати, що конфлікт триває вже 24 дні - це 576 годин, або 34 560 хвилин. Тобто, кожні дві хвилини в Україні гине один російський солдат.
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО України.
За даними ЦПД, втрати армії РФ в Україні такі, що поповнити їх за рахунок росіян вже неможливо. Тому влада РФ вимушена компенсувати людські втрати новими солдатами з ОРДЛО.
"Так, у регіоні російські куратори терористів оголосили ще одну хвилю мобілізації "для поповнення 1-го армійського корпусу гарматним м'ясом". Для цього навіть підняли граничний вік відмобілізованих до 65 років. Аналогічна примусова мобілізація очікує і пенсіонерів ОРЛО, адже власні політичні прорахунки вирішувати життями мешканців Донбасу - звичайна практика Кремля. Однак, спроба РФ поліпшити становище за рахунок непідготовлених донбаських пенсіонерів лише поглибить кризу вторгнення до України та наблизить його поразку", - підсумовує ЦПД.
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