Кожні дві хвилини в Україні гине один окупант - Центр протидії дезінформації

Кожні дві хвилини в Україні гине один окупант - Центр протидії дезінформації

Влада РФ вимушена компенсувати людські втрати новими солдатами з ОРДЛО.

За 25 днів війни наші військові по всіх напрямках знищили вже майже 15 тисяч окупантів.

Якщо порахувати, що конфлікт триває вже 24 дні - це 576 годин, або 34 560 хвилин. Тобто, кожні дві хвилини в Україні гине один російський солдат.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО України.

За даними ЦПД, втрати армії РФ в Україні такі, що поповнити їх за рахунок росіян вже неможливо. Тому влада РФ вимушена компенсувати людські втрати новими солдатами з ОРДЛО.

РНБО

"Так, у регіоні російські куратори терористів оголосили ще одну хвилю мобілізації "для поповнення 1-го армійського корпусу гарматним м'ясом". Для цього навіть підняли граничний вік відмобілізованих до 65 років. Аналогічна примусова мобілізація очікує і пенсіонерів ОРЛО, адже власні політичні прорахунки вирішувати життями мешканців Донбасу - звичайна практика Кремля. Однак, спроба РФ поліпшити становище за рахунок непідготовлених донбаських пенсіонерів лише поглибить кризу вторгнення до України та наблизить його поразку", - підсумовує ЦПД.

Читайте також: