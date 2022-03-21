Луганські прикордонники запобігли диверсії на мосту

Підозрюваного у співпраці з країною-агресоркою передали поліції.

У Луганській області прикордонники запобігли диверсії на мосту.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС 21 березня.

Зазначається, що прикордонники затримали чоловіка, який намагався здійснити диверсію. Підозрюваного у співпраці з окупантами країни-агресорки Росії передали Національній поліції.

Під час обшуку його місця проживання фахівці виявили велику кількість вибухівки, бікфордовий шнур, набої та гранати з маркуванням Російської Федерації. Підозрюваного передали поліції.

Як повідомлялося, днями у Дніпрі та області поліцейські виявили чотирьох осіб, які можуть бути причетні до диверсійно-розвідувальної діяльності. Наприклад, у Кривому Розі правоохоронці затримали двох осіб. У них вилучили планшет військовослужбовця, карти Херсонської, Дніпропетровської, Запорізької та Харківської областей, комплекти російської форми, тимчасове посвідчення військовослужбовця з печаткою РФ.