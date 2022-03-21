Луганские пограничники предотвратили диверсию на мосту

Подозреваемый в сотрудничестве со страной-агрессором был передан полиции.

В Луганской области пограничники предотвратили диверсию на мосту.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС 21 марта.

Отмечается, что пограничники задержали мужчину, пытавшегося совершить диверсию. Подозреваемый в сотрудничестве с оккупантами страны-агрессора России был передан Национальной полиции.

В ходе обыска его места жительства специалисты обнаружили большое количество взрывчатки, бокфордовый шнур, патроны и гранаты с маркировкой Российской Федерации. Подозреваемый был передан полиции.

Как сообщалось, на днях в Днепре и области полицейские обнаружили четырех человек, которые могут быть причастны к диверсионно-разведывательной деятельности. Например, в Кривом Роге правоохранители задержали двух человек. У них изъяли планшет военнослужащего, карты Херсонской, Днепропетровской, Запорожской и Харьковской областей, комплекты российской формы, временное удостоверение военнослужащего с печатью РФ.