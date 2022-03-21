"Все, кто обогащается на наших трудностях – враги Херсона" – мэр города

Колыхаев обещает наказать мародеров и спекулянтов.

Мэр Херсона Игорь Колыхаев провел совещание с главами районных советов и представителями исполнительной власти. Он дал задание контролировать доставление помощи людям, которые в ней больше всего нуждаются.

Об этом он сообщил в видеообращении на своей странице в Facebook.

"Нам приходится сейчас решать не только глобальные задачи обеспечения города самым необходимым, но, оказывается, и выискивать врагов внутри города среди своих же горожан! Я считаю, что все, кто сейчас спекулирует, наживается и обогащается на наших трудностях, – враги Херсона! Мы знаем тех, кто выносил на продажу яйца, кур и молочку, которую депутаты, волонтеры и работники горисполкома под пулями доставляли в город, чтобы бесплатно раздавать людям. Обещаю: я так этого не оставлю и не подарю. Каждый ответит за свои поступки", – сказал городской голова.

Игорь Колыхаев также сказал, что за мародерство и наживу на социально незащищенных горожанах, виновных ожидает суровое наказание.

Напомним, жители Херсона почти ежедневно выходят на мирные митинги против российских захватчиков. 20 марта херсонцы в очередной раз вышли на улицы , чтобы указать направление вооруженным оккупантам.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность жителям Херсонской области, противостоящим оккупантам, которые собираются на акции протеста в своих городах.

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