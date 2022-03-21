"Усі, хто збагачується на наших труднощах - вороги Херсона" - мер міста

Колихаєв обіцяє покарати мародерів та спекулянтів.

Мер Херсона Ігор Колихаєв провів нараду з головами районних рад та представниками виконавчої влади. Він дав завдання контролювати доставлення допомоги людям, які її найбільше потребують.

Про це він повідомив у відеозверненні на власній сторінці у Facebook.

"Нам доводиться зараз вирішувати не лише глобальні завдання щодо забезпечення міста найнеобхіднішим, але, виявляється, і вишукувати ворогів усередині міста серед своїх же містян! Я вважаю, що всі, хто зараз спекулює, наживається та збагачується на наших труднощах, – вороги Херсона! Ми знаємо тих, хто виносив на продаж яйця, курей та молочку, яку депутати, волонтери та працівники міськвиконкому під кулями доставляли до міста, аби безплатно роздавати людям. Обіцяю: я так цього не залишу й не подарую. Кожен відповість за свої вчинки", – сказав міський голова.

Ігор Колихаєв також сказав, що за мародерство і наживу на соціально незахищених містянах, на винних очікує суворе покарання.

Нагадаємо, мешканці Херсона майже не щодня виходять на мирні мітинги проти російських загарбників. 20 березня херсонці вкотре вийшли на вулиці, аби вказати напрямок озброєним окупантам.

Президент України Володимир Зеленський висловив вдячність мешканцям Херсонської області, які протистоять окупантам, збираючись на акції протесту у своїх містах.

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