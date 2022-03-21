В Україні доповнюють програму компенсації за комунальні платежі - Шмигаль

Після того, як закінчиться війна – в Україні відбудують кожен зруйнований будинок, кожну квартиру та будівлю.

В Україні доповнюють програму компенсації за комунальні платежі людям, котрі під час війни надають житло переселенцям.

Про це під час брифінгу розповів прем’єр-міністр країни Денис Шмигаль.

В Україні минулого тижня ухвалили рішення про механізм компенсації комунальних витрат громадам, які надають безкоштовний прихисток переселенцям у школах, садочках, будинках культури та комунальних установах.

“Тепер ми доповнюємо програму, щоб компенсацію за комунальні платежі також отримували сім’ї, які приймають переселенців у себе вдома. Всі ті, хто відгукнувся на біду, надав дах переселенцям, надав безкоштовний прихисток, отримуватимуть 450 грн в місяць за кожного, кому допомогли, на компенсацію комунальних послуг”, - зазначив Денис Шмигаль.

Він також додав, що після того, як закінчиться війна – в Україні відбудують кожен зруйнований будинок, кожну квартиру та будівлю. Після цього українці зможуть повернутись до себе додому.

“Але кожен з тих, хто сьогодні знайшов прихисток, роботу і все необхідне для життя в цей непростий час, назавжди залишить у своєму серці пам’ять та вдячність гостинним громадам і людям”, - додав прем'єр-міністр.

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