У Луганській області без світла залишилися понад 105 тисяч мешканців

У Луганській області без світла залишилися понад 105 тисяч мешканців

Повністю без електропостачання 26 населених пунктів.

У Луганській області через обстріли окупантів країни-агресорки Росії 105 364 споживачі наразі не мають електропостачання.

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

За його словами, без світла наразі 11 населених пунктів частково та 26 повністю Відключено 641 трансформаторну підстанцію.

Через пошкодження високовольтної лінії електропередачі в районі Лисичанська місто Кремінна повністю опинилася без світла. "Енергетиками області ведуться всі необхідні роботи з відновлення, але через складну безпекову ситуацію, термін відновлення неможливо встановити", - йдеться у повідомленні голови ОВА.

Як повідомлялося, протягом минулої доби, 20 березня, окупанти країни агресорки Росії відкривали щільний вогонь по Сєвєродонецьку, Рубіжному, Попасній, Комишувасі. Під час обстрілів загиблих виявлено не було. Поранення дістали двоє мешканців у Попасній та Комишувасі.

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