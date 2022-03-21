В Украине дополняют программу компенсации за коммунальные платежи - Шмыгаль

После окончания войны – в Украине отстроят каждый разрушенный дом, каждую квартиру и здание.

В Украине дополняют программу компенсации за коммунальные платежи людям, которые во время войны предоставляют жилье переселенцам.

Об этом на брифинге рассказал премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

В Украине на прошлой неделе приняли решение о механизме компенсации коммунальных расходов общинам, предоставляющим бесплатное убежище переселенцам в школах, садах, домах культуры и коммунальных учреждениях.

"Теперь мы дополняем программу, чтобы компенсацию за коммунальные платежи также получали семьи, которые принимают переселенцев у себя дома. Все те, кто откликнулся на беду, предоставил крышу переселенцам, предоставил бесплатный приют, будут получать 450 грн в месяц за каждого, кому помогли, на компенсацию коммунальных услуг", — отметил Денис Шмыгаль.

Он также добавил, что после окончания войны – в Украине отстроят каждый разрушенный дом, каждую квартиру и здание. После этого украинцы смогут вернуться домой.

"Но каждый из тех, кто сегодня нашел убежище, работу и все необходимое для жизни в это непростое время, навсегда оставит в своем сердце память и благодарность гостеприимным общинам и людям", — добавил премьер-министр.

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