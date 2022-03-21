“Без зброї — проти окупантів”: Зеленський подякував жителям Херсонщини за протести

Український президент назвав дії херсонців подвигом, який надихає.

Президент України Володимир Зеленський висловив вдячність мешканцям Херсонської області, які протистоять окупантам, збираючись на акції протесту у своїх містах.

Про це він говорив під час звернення до українців у ніч на 21 березня.

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"Херсонська область сьогодні боролася. Я їм вдячний. Знову на вулицях, як завжди, за нас всіх, за нашу Україну. З національними прапорами і з нашою українською хоробрістю, без зброї - проти окупантів, проти пострілів, військових машин", - наголосив Зеленський.

Президент назвав дії херсонців подвигом, який надихає.

"Це Україна, якою ми всі пишаємося. Це українці, яким я безмірно вдячний. Як і увесь наш народ", - заявив Володимир Зеленський.

Звернення Президента України Володимира Зеленського за підсумками 25-го дня війни

Нагадаємо, мешканці Херсона майже не щодня виходять на мирні мітинги проти російських загарбників. 20 березня херсонці вкотре вийшли на вулиці, аби вказати напрямок озброєним окупантам.

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