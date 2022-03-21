Каждые две минуты в Украине гибнет один оккупант — Центр противодействия дезинформации

Каждые две минуты в Украине гибнет один оккупант — Центр противодействия дезинформации

Власти РФ вынуждены компенсировать человеческие потери новыми солдатами из ОРДЛО.

За 25 дней войны наши военные по всем направлениям уничтожили уже около 15 тысяч оккупантов.

Если посчитать, что конфликт длится уже 24 дня – это 576 часов, или 34 560 минут. То есть каждые две минуты в Украине гибнет один российский солдат.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации (ЦПИ) при СНБО Украины.

По данным ЦПИ, потери армии РФ в Украине таковы, что восполнить их за счет россиян уже невозможно. Поэтому власти РФ вынуждены компенсировать человеческие потери новыми солдатами из ОРДЛО.

СНБО

"Так, в регионе российские кураторы террористов объявили еще одну волну мобилизации "для пополнения 1-го армейского корпуса пушечным мясом". Для этого даже подняли предельный возраст отмобилизованных до 65 лет. Аналогичная принудительная мобилизация ожидает и пенсионеров ОРЛО, ведь собственные политические просчеты перекрывать жизнями жителей Донбасса — обычная практика Кремля. Однако попытка РФ улучшить положение за счет неподготовленных донбасских пенсионеров лишь усугубит кризис вторжения в Украину и приблизит ее поражение", — заключает ЦПД.

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