Хакеры из Anonymous предоставили 48 часов сетевым компаниям на выход из РФ

Хакеры из Anonymous предоставили 48 часов сетевым компаниям на выход из РФ

Ранее анонимная группа хактивистов призвала бойкотировать продукцию Nestle, поскольку она продолжает свою деятельность в России.

Хакерская группировка Anonymous призвала сетевые компании выйти из РФ в течение 48 часов, о чем идет речь в ее твите.

Press Release: We call on all companies that continue to operate in Russia by paying taxes в составе Kremlin's criminal regime: Pull out of Russia! Вы едите 48 часов, чтобы смотреть и бросить из России или вы будете под нашим путем! #Anonymous #OpRussia pic.twitter.com/7HO9UzeBoc -- Anonymous TV ( @ YourAnonTV ) March 20, 2022

"Призываем все компании, которые продолжают работать в России, уплачивая налоги в бюджет преступного режима Кремля: Выйдите из России! Мы даем вам 48 часов на размышления и выход из России, иначе вы попадете под наш прицел", — призвала группировка.

Напомним, ранее анонимная группа хактивистов призвала бойкотировать продукцию Nestle, поскольку она продолжает свою деятельность в России.

Anonymous призывают отключить Nestle в нескольких сетях после того, как она отказалась прекратить работу в России.

В течение дня 18 марта с российского рынка ушли следующие технологические компании:

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приостановила новые инвестиции и поставки в рамках новых проектов в РФ и Белоруссию. Это один из мировых лидеров в предоставлении цифровых решений в сфере управления электроэнергией и автоматизации. Легенды мирового футбола Реал, ПСЖ и Милан отказались сотрудничать с букмекерской компанией Fonbet.

Dahua, китайский производитель профессиональной техники и электроники (камеры видеонаблюдения и тд), прекращает все поставки в РФ. Все, что до 24 марта не будет продано и останется на складах РФ, Dahua отнимет ее обратно.

китайский производитель профессиональной техники и электроники (камеры видеонаблюдения и тд), прекращает все поставки в РФ. Все, что до 24 марта не будет продано и останется на складах РФ, Dahua отнимет ее обратно. У всех официальных тренеров MikroTik в РФ приостановлено действие тренерских сертификатов. Официальные тренинги MikroTik в России больше не проводятся. Все инженерные сертификаты действительны до истечения срока годности. Ранее MikroTik временно приостановил приём заказов на новые девайсы и остановил поставку лицензий; текущие лицензии пока работают. Министр отмечает, что компания MikroTik разрабатывает и продает Ethernet и беспроводное сетевое оборудование.

в РФ приостановлено действие тренерских сертификатов. Официальные тренинги MikroTik в России больше не проводятся. Все инженерные сертификаты действительны до истечения срока годности. Ранее MikroTik временно приостановил приём заказов на новые девайсы и остановил поставку лицензий; текущие лицензии пока работают. Министр отмечает, что компания MikroTik разрабатывает и продает Ethernet и беспроводное сетевое оборудование. IT-компания Docker приостановила подписки в РФ и Беларуси. Docker – это американская технологическая компания, развивающая платформу для разработки. По словам ее руководителя Скотта Джонсона, компания «не будет иметь дело» с российскими компаниями в этот период.

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перестала принимать оплату российскими картами. LG Electronics приостановил все поставки техники в РФ.

Заметим, что из-за вторжения России в Украину работать или сотрудничать со страной и ее гражданами, поставлять туда свою продукцию и сервисы отказались почти 200 компаний.