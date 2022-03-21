Хакеры из Anonymous предоставили 48 часов сетевым компаниям на выход из РФ

Ранее анонимная группа хактивистов призвала бойкотировать продукцию Nestle, поскольку она продолжает свою деятельность в России.
Хакерская группировка Anonymous призвала сетевые компании выйти из РФ в течение 48 часов, о чем идет речь в ее твите.
Press Release: We call on all companies that continue to operate in Russia by paying taxes в составе Kremlin's criminal regime: Pull out of Russia! Вы едите 48 часов, чтобы смотреть и бросить из России или вы будете под нашим путем! #Anonymous #OpRussia pic.twitter.com/7HO9UzeBoc-- Anonymous TV ( @ YourAnonTV ) March 20, 2022
"Призываем все компании, которые продолжают работать в России, уплачивая налоги в бюджет преступного режима Кремля: Выйдите из России! Мы даем вам 48 часов на размышления и выход из России, иначе вы попадете под наш прицел", — призвала группировка.
Напомним, ранее анонимная группа хактивистов призвала бойкотировать продукцию Nestle, поскольку она продолжает свою деятельность в России.
Anonymous призывают отключить Nestle в нескольких сетях после того, как она отказалась прекратить работу в России.
В течение дня 18 марта с российского рынка ушли следующие технологические компании:
- Schneider Electric приостановила новые инвестиции и поставки в рамках новых проектов в РФ и Белоруссию. Это один из мировых лидеров в предоставлении цифровых решений в сфере управления электроэнергией и автоматизации.
- Легенды мирового футбола Реал, ПСЖ и Милан отказались сотрудничать с букмекерской компанией Fonbet.
- Dahua, китайский производитель профессиональной техники и электроники (камеры видеонаблюдения и тд), прекращает все поставки в РФ. Все, что до 24 марта не будет продано и останется на складах РФ, Dahua отнимет ее обратно.
- У всех официальных тренеров MikroTik в РФ приостановлено действие тренерских сертификатов. Официальные тренинги MikroTik в России больше не проводятся. Все инженерные сертификаты действительны до истечения срока годности. Ранее MikroTik временно приостановил приём заказов на новые девайсы и остановил поставку лицензий; текущие лицензии пока работают. Министр отмечает, что компания MikroTik разрабатывает и продает Ethernet и беспроводное сетевое оборудование.
- IT-компания Docker приостановила подписки в РФ и Беларуси. Docker – это американская технологическая компания, развивающая платформу для разработки. По словам ее руководителя Скотта Джонсона, компания «не будет иметь дело» с российскими компаниями в этот период.
- Figma перестала принимать оплату российскими картами.
- LG Electronics приостановил все поставки техники в РФ.
Заметим, что из-за вторжения России в Украину работать или сотрудничать со страной и ее гражданами, поставлять туда свою продукцию и сервисы отказались почти 200 компаний.