Хакеры Anonymous взломали и "слили" базу данных компании Nestlе

В архив вошли данные более 50 000 бизнес-клиентов.

Группировка хакеров Anonymous взломала базу компании Nestle, отказавшейся покидать рынок Российской Федерации.

Всю сломанную базу компании хакеры выложили в свободный доступ. В архив вошли данные более 50 тысяч бизнес-клиентов Nestle.

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"Коллектив Anonymous опубликовал базу данных крупнейшей в мире пищевой компании Nestle. Утечка 10 ГБ данных электронной почты, паролей, бизнес-клиентов Nestle и т.д." — написали хакеры в Twitter.

Ранее Anonymous объявили, что сломают 40 международных компаний, которые до сих пор не приостановили свою деятельность в РФ. Хакеры предупредили, что дают компаниям 48 часов, чтобы прекратить сотрудничество со страной-агрессором, которая развязала войну с Украиной. Напомним, что в список активисты включили такие известные компании как Hayatt, BBDO, Raiffeisen Bank, IPG, Cloudflare, Citrix Systems.

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