ВСУ сбили над Одессой вражеский беспилотник

Украинские военные также защищают юг от высадки вражеского десанта.

Система противовоздушной обороны ВСУ 22 марта сбила над Одессой беспилотник российских военных.

Об этом сообщил полковник Оперативного командования "Юг" ВСУ Владислав Назаров.

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"В Одесской области системы противовоздушной обороны продолжают выполнять задачи по назначению, уничтожая вражеские цели. В частности, утром 22 марта сбили вражеский беспилотный летательный аппарат", — рассказал военный.

Он подчеркнул, что вовлеченные в оборону юга Украины военнослужащие ВСУ принимают меры, чтобы не допустить высадку вражеского морского десанта.

Напомним, утром 21 марта два российских корабля вблизи Одесского порта беспорядочно обстреляли побережье. Бойцы ВСУ открыли ответный огонь и отогнали оккупантов от берега.