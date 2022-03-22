"Это просто кусок металла": Горуна готов продать медаль Олимпиады-2020 ради помощи ВСУ

Украинский каратист с первых дней российского вторжения защищает страну с оружием в руках.

Украинский каратист Станислав Горуна заявил о готовности продать бронзовую медаль Олимпиады-2020 в Токио, чтобы помочь вооруженным силам Украины.

"Готов ли продать медаль для помощи армии? Конечно. Я просто не знаю как это оформить. Если кто-то хочет приобрести - пожалуйста, обращайтесь. Медаль - это просто кусок металла", - сказал Горунав интервью Fanday.net.

33-летний львовянин с начала войны вступил в ряды Вооруженных сил Украины, чтобы защищать страну от российских оккупантов.

"Я во Львове в ноябре 2019 года подписал контракт с ВСУ. И я всегда представлял ВСУ на соревнованиях. Поэтому, когда это все началось, мне позвонили по телефону с воинской части в 5 утра. Я быстро собрался и поехал в часть для получения инструкций касательно дальнейших действий. С первого дня нам выдали оружие и рассказали, что каждый должен делать. Сейчас я нахожусь в той части.

Утро начинается с построения. Командование проверяет все ли на местах, после чего расставляют наряды. Мы находимся в воинской части и патрулируем по периметру, вступаем в суточные наряды. Сутки стоим, а потом отпускают на сутки домой выспаться.

Могут ли потом отправить на передовую? Конечно! Мы сейчас сами себе не принадлежим. Мы подчиняемся старшим офицерам, которые владеют определенной оперативной информацией и принимают решение. Я простой солдат. Что скажут, то и буду делать", - рассказал каратист.

Ранее сообщалось, что Горуна обратился к россиянам с призывом подняться и свергнуть путинский режим.

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